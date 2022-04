Aurélia DECHERF

Profil à triple compétences : Géomatique, gestion de l’Environnement et gestion de Projet



Savoir-faire : SIG, télédétection et analyses spatiales pour des applications environnementales et pour la gestion de l'eau



Capacités : faire communiquer des communautés différentes, animation-coordination de groupes, gestion de projets, transmission/formation



Traits de caractère : consciencieuse, capacités de conciliation et d'adaptation à des contextes et thématiques différents, curieuse et dynamique



Après avoir construit une expertise technique au sein d’instituts de recherche appliquée reconnus, je souhaite revenir vers des fonctions d'avantage tournées vers la coordination. J'ai une posture d'interface entre des besoins opérationnels et des réalisations techniques en géomatique.



En recherche active d'opportunités.



Mes compétences :

Animation d'équipe

SIG

Terrain.Technique

Gestion de projets

Télédétection et cartographie

Gestion ressource en eau