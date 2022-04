Guillaume Gronier est chercheur en Psychologie et Ergonomie au sein du département « Service Science and Innovation » du Centre de Recherche Public Henri Tudor (Luxembourg). Il est membre du comité de pilotage de l’équipe « Innovation Management: Organisation and People ».

Titulaire d’un doctorat de psychologie ergonomique de l’Université de Franche-Comté (France), il s’est intéressé aux nouvelles formes de travail collectif assisté par ordinateur dans le cadre de la conception de produits. Ses travaux sur le travail collectif l’ont conduit à définir une grille d’analyse des activités collaboratives, qui a pour objectif d’accompagner les entreprises dans l’amélioration de leur performance organisationnelle.

Ses thématiques de recherche actuelles concernent également la confiance numérique, la perception de la qualité des sites Internet et l’ergonomie des logiciels.

Membre de la « Usability Professionals’ Association » (UPA), il est l’un des fondateurs et président de l'association France-Luxembourg UPA (FLUPA -Array), qui regroupe aujourd’hui plus de 80 membres.

Pour plus d'informations :Array



