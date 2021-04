Federico CALO

Je crée des sites web depuis la fin des années 90, développe en PHP depuis 2003 et avec Drupal depuis 2008. Dernièrement je me tourne vers Symfony pour compléter mon outillage.

Ma formation et mon profil trilingue me rendent adaptable à de nombreux contextes.

Touche-à-tout, j'ai évolué d'un profil plutôt "front" à un profil plutôt "back" mais j'apprécie la variation.

Curieux des différents aspects d'un projet web, je privilégie aujourd'hui, en tant que développeur indépendant, la quête de sens dans les missions réalisées.



Mes outils de prédilection :

DRUPAL / Symfony / PHP / SQL

HTML / CSS / SASS

Javascript / JQuery

GIT, PhpStorm, VS Code



Missions réalisées pour :

Les Restaurants du Cœur

Sigilla

Martin Media



Autres sites sur lesquels j'ai travaillé :

Chaplin's world, hachette.fr, livredepoche.com, Hachette FLE, ICOM Museum, Parc Astérix, Edito SeLoger

Usine à sites : Hachette

Réseau social : Seronet

Intranet : Compagnie des Alpes



Vous trouvez plus d'infos dans mon portfolio ci-dessous



Amateur de lecture et de voyage, je pratique également la course à pieds sur route.