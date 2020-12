Eric CALOT

Géoptimiz est un cabinet de conseil dans le domaine de l’environnement de travail, organisé en 3 pôles d’expertises complémentaires et liés :



1) Conseil et Assistance à Maitrise d’Ouvrage (AMO) en Facility Management : accompagnement à la définition des besoins technique et service, aide au choix des prestataires de service et mise en place du contrat/ suivi de l’exploitant,

2) Conseil en efficacité énergétique : mesure d’économies d’énergie, contrat de performance énergétique, diagnostics de performance énergétique, pré-audit et audit énergétique,

3) Accompagnement développement durable : RSE, Bilan Carbone®, Certification HQE Exploitation LEED, BREAM,



Géoptimiz se positionne comme un expert métier de l’optimisation des couts récurrents immobilier dans une logique « juste prix - juste besoin » et dans une approche pratico-paratique opérationnelle.



Géoptimiz a pour ambition de :

- Transformer une charge en produit,

- Piloter la performance interne et externe,

- Des contraintes vers une opportunité,

- D’apporter de l’innovation et de la flexibilité sur à vos organisations.



