Fabienne KIRSTETTER

Talents Unis est un cabinet de conseil RH et de recrutement spécialisé qui accompagne entreprises et candidats (H/F) à des étapes clés de leur développement :



- recrutement de profils RH et d’assistantes de direction, office manager, personal assistant...,

- conseil,

- formation,



Nous travaillons sur ces thématiques avec vous, quelque soit votre activité ou la taille de votre structure. Notre expertise s’appuie sur plus de 15 années de pratique et s’effectue dans le respect de nos valeurs mutuelles, afin de vous proposer une offre sur mesure, spécifiquement adaptée, et répondant aux résolutions de chacun de nos candidats.



Ainsi, nous vous proposons une relation authentique d'écoute et de confiance, construite pour durer, alliée à la compréhension de vos enjeux, afin de vous apporter des solutions concrètes dans les meilleurs délais et avec créativité..



Mes compétences :

Conseil RH

Droit social

Fonction support

Juriste

Recrutement

Ressources humaines

Gestion de projet

Négociation

Accompagnement

Management