Aurelia DUCERF

Ecouter, conseiller, créer, et rester créative

Très créative je navigue entre conceptions et réalisations : chartes graphiques, design graphique multisupports , UX design, design produit/textile, video,

Je traduis aussi de nouveaux concept en image ou en produits.

J'aime donner du sens.

J'ai obtenu un prix du meilleur Design Web au salon Nanteic en 2004.

Je gère des projets et equipes créatives.

J'aime les visionnaires bienveillants.



Mes compétences :

Création artistique

Chaîne graphique

Design textile/produit

Web design

Design graphique

Gestion de projet

Direction artistique

Créativité