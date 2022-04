Aurélia DUPUIS

Bonjour et bienvenue sur ma page. Sage-femme diplômée de la faculté de médecine Lyon 1, j'ai choisi d'exercer ce métier en libéral par passion.



Quel honneur me font les parents et leur(s) (futurs) bébé(s) de me permettre de les accompagner, de les guider sur le chemin de la parentalité et de la naissance. Mon travail consiste en leur dévoiler les ressources qu'ils ont et leur donner les outils dont ils pourraient avoir besoin pour vivre cette expérience fondatrice.



Grâce au suivi médical de grossesse, à la préparation à l'accouchement en sophrologie, yoga et préparation classique, aux monitorings à domicile, grâce au suivi à domicile après le retour de la maternité, la visite postnatale, aux séances de rééducation périnéale et grâce aux ateliers autour de la parentalité nous découvrons ce devenir parent et accueillons leur(s) enfant(s).



Je deviens alors un interlocuteur privilégié à long terme d'autant plus que je pratique des consultations de gynécologie (frottis de dépistage, consultation de contraception, pose de D.I.U (stérilet)).



Exerçant en maison médicale avec des médecins généralistes, dentiste, ostéopathe, psychologue et jouxtant une pharmacie, un cabinet de kinésithérapie, d'infirmières et d'un ostéopathe les patients bénéficient d'un lieu unique où se rendre pour ces divers soins médicaux et paramédicaux.