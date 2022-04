Travaillant dans la vente et le conseil en agence de voyages, je possède toutes les qualités requises pour le commerce.

Jeune, très dynamique, et ambitieuse, les nouveaux challenges sont les bienvenus!

Vous recherchez quelqu'un qui aime relever les défis en faisant preuve d'un grand sérieux et d'une bonne autonomie?



Mes compétences :

Tourisme

Secrétariat

Accueil

Commercial

Vente