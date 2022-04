Aurelia FOUTREL

1 an d'expérience dans la comptabilité au sein d'une entreprise qui gérer plusieurs petites sociétés comme SARL, SAS et Activité d'agriculteur.

J'ai fait 2 mois en comptabilité dans le secteur de l'automobile pendant les périodes de stages.

Pendant ces expériences professionnelles j'ai fait de l'administration et de la comptabilité.



Mes compétences :

CURIOSITE

Organisation du travail

Adaptation

LOGICIEL COMPTABLE

SAISIR FACTURE

Administratif

Rigueur

Bureautique

Autonomie

ETABLIR UN ETAT RAPPROCHEMENT

Comptabilité générale

CODIFIER UNE FACTURE