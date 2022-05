Romain FOUTREL

En parallèle de mes fonctions de responsable d’agence MMA & de mon parcours académique à l’ENASS, j’ai dédié ces derniers mois à l’approfondissement de mes recherches sur les transformations à venir dans le secteur de l’assurance : digitalisation, Big Data, blockchain, nouvelles méthodes managériales etc.



J’ai également concrétisé un projet qui me tenait à coeur : celui de la création d’une plateforme extranet dédiée à la gestion des sinistres pour le groupe Verspieren au profit d'un de leurs clients à forte notoriété. Cette belle aventure collective, dans une équipe projet dynamique, m’a permis de me plonger dans les problématiques de transformation digitale et d’amélioration de l’expérience client. Cette mission a également été extrêmement formatrice dans mon appropriation des méthodes de gestion de projet.



Fort de ces deux années passionnantes, je souhaite désormais donner un nouvel élan à mon parcours et suis en recherche d’un poste de chef de projet - consultant sur les thématiques de la transformation digitale, l'optimisation des processus métiers, les stratégies d'accompagnement du changement.



Je suis conscient de l’atypisme de mon parcours: si mon appréhension du secteur de l’assurance est très opérationnelle et orientée expérience client, mon bagage académique solide suivi en alternance m’a nourri d’une vision plus globale et stratégique. Aujourd’hui, je suis convaincu d’avoir les compétences et l'expérience nécessaires pour mener des projets de transformation digitale et/ou de développement commercial.



Mes compétences :

Marketing stratégique

Développement commercial

Conseil

Gestion de projet

Assurance

Méthode agile

Microsoft Office