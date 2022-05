Olivier LEROUX

D'une formation sportive orientée vers le management du sport et en particulier l'événementiel sportif, c'est dans le commerce que je commence ma carrière professionnelle en tant que responsable de magasin. Après deux expériences enrichissantes dans le commerce, mon domaine de prédilection me rappelle : organiser un Championnat du Monde Universitaire.

Afin d'ajouter des connaissances à mes expériences, j'ai également suivi une formation en gestion et Management d'entreprise, à Neoma Business School Rouen (Anciennement ESC Rouen).



Mes compétences :

Business

Chef de projet

Communication

Evénementiel

Événementiel sportif

Management

Marketing

Organisation

Relations publiques

Sport