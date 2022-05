Olivier LEROUX

Formation - > Polyvalence technique et commerciale :



- Bac F1

- BTS Productique

- DUT Gestion des Entreprises et des administrations

- Ecole de vente IBM "Solutions informatiques IBM"

- Maîtrise de marketing et de vente CNAM

- Formation aux techniques d'Analyse Transactionnelle et de Programmation Neuro Linguistique.



Parcours Professionnel :



- Ingénieur Commercial chez Page, agent IBM

- Ingénieur Commercial chez Silicone Informatiques / Groupe CEGID

- Concepteur et responsable de X3 Saas Edition by Gfi

- Responsable des offres SaaS - Hébergement - CLOUD pour Sage X3

- Responsable commercial régional chez Gfi Infogen / Centre de Compétences Sage.



Mes compétences :

Saas

Informatique

Sage

Développement commercial

ERP

X3

SSII

Négociation

Cegid

AX

Vente

Management