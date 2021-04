Philippe LE LAUSQUE

Gestion de projets en gestion industrielle et supply chain dans 7 grands groupes industriels :

.CITROEN - PSA

.ESSILOR INTERNATIONAL

.ARCELOR-MITTAL (filiale ARCELOR SYSTEMS)

.VALEO

.AIRBUS (EADS)

.PROLOGIQ (Cameroun)

.SAINT LOUIS SUCRE (Groupe SUDZUCKER)

-L'OREAL

-BIOGARAN

-BOLLORE LOGISTICS

-SBM Développement

-THALES

-3M





Spécialités

-Management de projets

-Gestion Industrielle

-Supply Chain

-ERP

-Qualite

-Logistique transport



.Responsable méthodes - qualité informatique

.dossiers etudes sur mémoires optiques

.membre de l'Association Française de Gestion Industrielle

pendant plus de 10 ans et abonné à la revue de l'association :

http://www.rfgi.org/



.Expérience ERP(s) : SAP ECCC6 / SAP Business One - Dynamics NAV , AX 2009 ,SAGE X3 , HR Management , SAGE L100/L1000 et Autres (MAPICS , SAP /R3 ...) , SAP APO (PP/DS-SNP) , MPS (OMP) , EDI



.Expérience Supply Chain (Audit ASLOG (Lean Manufacturng) - Logistique Transport (Gestion entrées / sorties) -

http://www.aslog.org/





Tel (port) : +330686824966



Mensbre de l'Association Française d'Ingénierie des Systèmes d'Information :

http://www.afisi-asso.net/



Mensbre de l'Association Française des Anciens Elèves du CESI :

http://www.aicesi.net/



CV actualisé en Français au niveau du resau VIADEO



Twitter : ph_LELAUSQUE



Skype : phil_nevers



Email : ph.lelausque@gmail.com



Mes compétences :

Sap sd

Sap mm

Sap bw

SAP PP

Dynamics nav

sap apo snp

MPS

Sage x3

SAP APO PPDS

Conduite de projets

Gestion du changement

SI

SAP

SAP R/3

Supply Chain

SAP APO

Microsoft Dynamics NAV

Microsoft Dynamics AX

Sage Accounting Software

SAP-PP- MPS

SAP HR OM

SAP FI

SAP CO

SAP ABAP EDI

Kanban

ISO 900X Standard

Execution Management

Enterprise Resource Planning

Audit

la maintenance

WebSphere MQ

UML/OMT

TCP/IP

SMS

SBS 2008

SAP-IS- PSA

SAP WM

SAP R/2

SAP QM

SAP PS

SAP PROJECT MANAGEMENT

SAP Netweaver > SAP BW

SAP NetWeaver PI

SAP IS P

SAP APO DP

Rapid Application Development RAD

PC Hardware

Oracle

Microsoft Windows NT

Microsoft Windows 2008 Server

Microsoft Windows 2003 Server

Microsoft SharePoint

Microsoft SQL Server

Microsoft Access

Merise Methodology

Manufacturing Resource Planning

MVS

MS PROJECT Management

Lean Manufacturing

ITIL

IMS DL/1

GENIUS PROJECT Management

DB2

CICS/ESA

AIRBUS Resource Planning