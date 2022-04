Aurélia FREY

2008-2010

Membre de la section artistique de la Casa de Velazquez à Madrid.

1997-2000

Diplômée de l'Ecole Nationale Supérieure de la Photographie d'Arles.



Représentée par l'agence Plainpicture :

Fondée en 2001, plainpicture se démarque aujourd’hui comme source d’inspiration pour la création publicitaire, éditoriale et graphique en développant notamment des collections comme « Rauschen », un recueil d’images narratives et poétiques spécialement conçu pour l’édition.



et

l'agence AKG-images :

Agence photographique spécialisée dans le domaine culturel, akg-images propose aux professionnels de l’image un accès privilégié à son fonds iconographique : beaux-arts, histoire, politique, religion, cinéma, sciences & techniques, géographie, musique, architecture, vie quotidienne, littérature, civilisation, archéologie, lettres, voyage ou mythologie.



De nombreuses photographies sont disponibles sur le site des deux agences respectives, photographies narratives et poétiques chez Plainpicture et documentaires (Pérou, Equateur, Bolivie sur le chemin des messagers Incas) chez AKG-images.



Mon site internet : http://www.aureliafrey.com/

Iconographie chez Plainpicture : http://www.plainpicture.com











Mes compétences :

Photoshop, finalcut, Indesign

Pédagogie

Photographie