Aurelia GADEYNE

Graphiste et globe trotteuse inconditionnelle, j'ai créé ma boutique d'impression nomade qui allie mes deux passions : le besoin d'évasion et la création artistique.

Le support textile à l’empreinte écologique minimum ou le support céramique accueillent mes créations en série toujours limitée.

Les dessins et illustrations sont originaux et esquissés à la main. Ils sont empreints de voyages, de rêves et de liberté sauvage. Mais l’imaginaire rejoint la réalité dans une démarche engagée et éthique qui me tient à cœur.



Mes compétences :

Graphiste textile

Styliste