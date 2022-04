Aurélia GEOFFROY

Commerciale avant tout, je recherche une entreprise qui correspond à mes valeurs.

Dynamique, un goût prononcé pour la négociation, je suis quelqu’un d’entier, de passionnée, d’investie.

Ce que j’aime particulièrement travailler c’est la notion de conseil, la découverte du client qui nécessite empathie et écoute.

J’aime partager mes connaissances et compétences à travers le management, j’aime le travail d’équipe et apprendre chaque jour des autres.

Je ne suis pas attachée à un secteur d’activité spécifique, car ma soif de découverte, le plaisir d'apprendre, d’appréhender un nouvel environnement me poussent à la diversité et au challenge.



Mes compétences :

Négociation

Management

Communication

Gestion des ressources humaines

Gestion administrative

Bureautique

Droit du travail

Microsoft Word

Microsoft PowerPoint

Microsoft Excel

Magazines

Conseil RH

Conseil juridique

Recrutement

Car Retail

Conflict Resolution

Point of Sale