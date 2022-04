Aurélia GEORGY

Conseil - Stratégie - Fundraising



AD LIMINA est un cabinet de conseil qui intervient auprès des organismes sans but lucratif pour les accompagner dans leur développement. Il intervient en particulier dans l’accompagnement à la réflexion stratégique et la coordination opérationnelle de campagnes de levée de fonds. Ses clients sont des organismes de toutes tailles œuvrant dans la solidarité, la culture, l'éducation, la santé et le secteur confessionnel.



Mes compétences :

Business Development

Relations Donateurs/Clients

Gestion de projet

Microsoft Office & Dynamics

Management