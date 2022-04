Aurélia GRANSON-LEGROUX

Forte de neuf années d’expérience en tant qu’assistante commerciale et désireuse d’évoluer dans un milieu professionnel axé sur l’administratif, la comptabilité, la paie et les ressources humaines. Je possède les qualités requises pour m’intégrer dans les meilleures conditions possibles.

.

Ma motivation et ma récente formation dans ce domaine me permettront d’assurer avec professionnalisme et rigueur les tâches classiques de la fonction : enregistrer les opérations comptables, procéder aux déclarations fiscale et sociale, saisir des éléments variables de paie et gérer le recrutement.



De nature méthodique, je sais faire preuve d’organisation et possède le sens des responsabilités. Par ailleurs, la diversité des missions qui m’ont été confiées jusqu’à présent témoigne de ma polyvalence et de ma réactivité pour les mener avec succès. Il m’a été donné de pouvoir démontrer cette faculté d’adaptation aux employeurs qui m’ont fait confiance notamment en participant à la gestion administrative de l’activité.



Mes compétences :

Organisation du travail

Facturation

Encaissement

Classement

Archivage

Rigueur

Gestion administrative

Gestion de la relation client

Accueil physique et téléphonique

Vente

Microsoft Outlook

Secrétariat

Ciel

Sage

Bureautique

Ressources humaines

Microsoft PowerPoint

Microsoft Word

Microsoft Excel

Comptabilité