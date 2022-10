J'ai suivi un parcours atypique, tantôt dans la communication, tantôt dans la vente et c'est ce qui fait ma force aujourd'hui car ce sont deux domaines complémentaires. Je suis polyvalente, organisée et souriante.

Je suis passionnée de photographie, de lecture, d'écriture et de pâtisserie.

J'étudie toute opportunité sur le secteur Metz.



Mes compétences :

Infographie [Photoshop ]

Rédaction

Photographie

PAO Indesign et photoshop

Internet