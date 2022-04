Aurélia GREINER

Je suis une personne issue d'une culture franco-polonaise, j'ai toujours été tourné vers les autres.

C'est pourquoi j'ai choisi un cursus orienté commerce et marketing qui proposait un parcours avec une orientation international.



J'ai logiquement intégré la formation de Licence en Langues Étrangères Appliquées Commerce International Anglais - Russe. Après une année d'échange Erasmus passée au Royaume-Uni, j'ai obtenu mon diplôme. J'ai souhaité continuer mes études à l'IAE de Franche-Comté. Cette école de commerce m'a permis de développer des compétences en Management et Marketing International dans le but d'aider les entreprises franc-comtoises à accroitre leur compétitivité. Après un an passé chez General Electric (deux stages de 5 et 7 mois), j'ai validé mon master.



Ensuite, j'ai été embauchée chez Pierres et Territoires de France, promoteur immobilier, où j'ai eu l'opportunité pendant plus de deux ans et demi d'être en charge du marketing, de la communication et de la commercialisation.



Depuis janvier 2015, je suis chef de produit/SAD/Etudes enquêtes chez Transdev. Une nouvelle page se tourne !



Mes compétences :

Management

Marketing

Commerce

Relationnel