Aurélia GUIONNET

Après 9 ans d’expérience en Ressources Humaines, j’ai souhaité me consacrer pleinement à l’accompagnement des personnes dans la réalisation de leur projet professionnel.



Mon expérience en entreprise m’a permis de connaître deux secteurs d’activités et deux environnements de travail différents : un grand groupe industriel international, au siège et en usine, ainsi qu’une entreprise internationale de services informatiques.



En tant que Chargée de projets pendant 6 ans puis Responsable RH pendant 3 ans, j’ai travaillé sur les compétences à travers le recrutement et la Gestion Prévisionnelle des Emplois et des Compétences (GPEC) mais aussi sur l’accompagnement individuel par la gestion des mobilités professionnelles.



Après avoir moi-même effectué un bilan de compétences, j’ai réalisé que ma vocation première lorsque je me suis lancée dans les Ressources Humaines était d’aider les personnes à se développer professionnellement. J’en ai alors conclu que mon épanouissement professionnel passerait par l’accompagnement humain dans la concrétisation de leur projet d’orientation professionnelle, en dehors de la sphère de l’entreprise.



La philosophie et le dynamisme de Coach and Co, son état d’esprit authentique et nature, m’ont convaincu de me lancer à leur côté pour réaliser des accompagnements dans ma région d’origine, le Val d’Oise, et plus particulièrement l’agglomération de Cergy-Pontoise.



Aujourd’hui, ce projet est réalité car j’accompagne des personnes et je découvre tous les jours de nouveaux métiers et de nouvelles compétences à travers des missions riches en partage et en connaissances.



Mon ambition est de donner aux personnes que je rencontre la possibilité de s’interroger sur leur avenir, de les accompagner, les guider dans ce questionnement et leur permettre d’en devenir l’acteur principal.



Mes compétences :

Ressources humaines

Formation

Conseil en évolution professionnelle

Bilan de compétences

Outplacement

Bilan d'orientation scolaire

Techniques de Recherche d'Emploi

Accompagnement VAE