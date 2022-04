Aurélia HADJALI

Actuellement en Master 2ème année en Management des Ressources humaine, je réalise ma formation au sein de l’entreprise DLP Sécurité et de l’école de commerce Ascensia Business School.



Détentrice du poste de Responsable RH, j’évolue au côté de collaborateurs et collaboratrices dont l’expérience et la connaissance du domaine m’ont aidée à devenir plus mature et plus apte à progresser dans le monde du travail.



Autonome, rigoureuse, motivé et passionnée, j’ai pu me rendre compte que la mise en application des connaissances acquises au sein de ma formation m’a permis de m’impliquer et de saisir concrètement les enseignements appris tout au long de mon cursus scolaire et professionnel. J’ai pu m’investir et réalisé que cette expérience, outre gratifiante au vue des responsabilités que l’on me confie, est pour moi un moyen d’évoluer à la fois sur le plan professionnel, en développant des compétences, mais aussi sur le plan personnel et humain en m’intégrant avec succès dans l’entreprise.



Mes compétences :

Ressources humaines

Vente

Comptabilité

Gestion des contrats

Suivi des formations

Gestion du personnel

Mise à niveau des salaires minimums

Gestion des stocks

Recrutement