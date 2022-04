HAMM Aurelia

06550

0750931261

aureliamercedeshamm@gmail.com





Madame, Monsieur,



Je suis une fille de 18ans, muni d’un bac ES. Je suis également sportif de haut niveau (équipe de france amateur), qui va commencer ces etudes à la fac aux Etats Unis avec une bourse sportif.



Etant actuellement à la recherche d’un emploi, je me permets de vous proposer ma candidature.



En effet, je suis vivement intéressée par votre annonce qui décrit un profil me correspondant parfaitement. Travailleuse, rigoureuse, souriante, dynamique et disponible, c’est avec un grand optimisme que je postule pour intégrer votre entreprise. Possédant une motivation sans faille,je saurai mener à bien les différentes missions que vous me confierez.



Sociable et à l’écoute, je sais m’adapter à une situation en place et pourrais ainsi m’intégrer sans le moindre problème à votre équipe.



Mon manque d’expérience professionnelle n’entame en rien ma volonté à occuper ce poste et me pousse, au contraire, à faire mes preuves. Le challenge proposé est à la hauteur de mes espérances.



Je reste à votre disposition pour toute information complémentaire.



Veuillez agréer, Madame, Monsieur, l’expression de mes sincères salutations.



AURELIA HAMM







Mes compétences :

Traduction anglais français