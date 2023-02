Leslie HAMM

Cela fait maintenant 11 ans que je côtoie le milieu commercial dont 8 ans le milieu de la communication. Titulaire d’un diplôme en commerce et d’un second en marketing-communication, ma double formation me permet d'être polyvalente et de répondre au mieux aux exigences professionnelles.



Au travers de mes diverses expériences professionnelles, j'ai pu rapidement constater que le commerce et la communication vont de pair et qu'il est essentiel de les maitriser pour obtenir des résultats concluants.



Mon parcours professionnel me conforte d'autant plus dans mes choix professionnels et mon goût pour le commerce et la communication n'a cessé de croître.



Mes compétences :

Microsoft Word

Microsoft PowerPoint

Microsoft Excel

IBM AS400 Hardware

EBP Vente

Adobe Photoshop

Adobe indesign

Distel