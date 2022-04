Aurélia JAEGER

Le Réseau des Banques Populaires est, avec plus de 7 millions de clients et quelques 3 390 agences, l’un des principaux réseaux bancaires en France.



I-BP est en charge du développement et de l’infogérance informatique des Banques Populaires régionales (+ Crédits Maritimes Mutuels, dites banques adhérentes). La société est actuellement composée de 7 sites et de son propre Datacenter.



J'y occupe un poste de Responsable de mission à la Direction "Informatique banque et Innovation"



Par ailleurs photographe free-lance, je collabore occasionnellement avec la presse magazine (Télérama, Elle, Today in English...) et je reste représentée par l'Agence Readymade Images.



http://www.aureliajaeger.fr



Mes compétences :

Systèmes d'Information

Informatique

CMMI

Communication

Photographie

Mobile banking

Réseaux sociaux