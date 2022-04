Aurelia LANDHOARD

Riche de plus de 10 ans d'expérience, je suis actuellement en poste à l'aéroport de Bordeaux en tant que déléguée commerciale Groupes.



Mes différentes missions me permettent une grande polyvalence et un contact permanent dans le milieu du tourisme.

Une de mes missions principales est de mettre en avant tous les vols directs au départ de Bordeaux et de faire la promotion des nouvelles lignes.



Mon dynamisme, mon sens de l'organisation et de l'initiative ainsi que mon contact client ont

été très apprécié de mes anciens employeurs.



Mes compétences :

Adaptabilité

Apprentissage rapide

Travail en équipe

Microsoft Word

Microsoft Excel

Internet

Amadeus