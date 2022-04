Aurelia LAURENT

Je suis créatrice de vêtements

dynamique, polyvalente et créative je donne aussi des cours de couture j'ai une capacité d'adaptation très développée

je pratique aussi la retouche, le crochet, la broderie... je touche à tout ce qui en relation avec la couture et les loisirs créatif



Mes compétences :

Confection série et sur-mesure : piqueuse plate, s

Animation d'une braderie et gestion de caisse

Animation de groupe : adultes et enfants

Cours individuel et collectif

Broderie : main, machine

Retouche

Customisation