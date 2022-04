Aurélia LE GOFF

Un parcours professionnel éclectique qui répond à un besoin incessant de rencontres.

Au gré des opportunités, j'ai pu mettre en action mes différentes capacités (créativité, communication, énergie) au service de structures très variées (associations, entreprises, groupement d'entrepreneurs…).



Actuellement responsable de la communication et des éditions à l'École supérieure des beaux-arts TALM, j'ai suis également en charge de la communication, de l'organisation et du suivi des évènements et des éditions pour TALM-Angers.



Mes compétences :

Arts

Arts plastiques

Communication

Couture

Création

Flash

Graphisme

Infographisme

Médiation

Microsoft Technologies

Nouvelles technologies

Plastiques