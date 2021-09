Clément - TYPE RÉSERVATION

Mon expérience de 7 ans en management de projets digitaux et gestion de projets transversaux m’ont permis d’acquérir de solides qualifications en tant que responsable de stratégies éditoriales et de contenus.



Mes compétences :

Coordination de projet

Communication

Social network

PAO et systèmes de productions multimédia

Rédaction

Web 2.0

Social media

Fidélisation client

HTML

Réglementation des jeux et loteries

Google analytics

CRM

Facebook / Twitter

Illustrator – Photoshop – indesign

Animation web 2.O