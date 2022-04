Aurélia LECUREUX

Bulle d’Au est une agence de communication globale basée à Lyon. L'agence vous accompagne quotidiennement pour tous vos projets de communication : publicité, multimédia, édition, architecture commerciale...



Du plus petit au projet d'envergure, Bulle d'Au met tout en oeuvre pour répondre au mieux à vos attentes.

L'agence suit le vent des tendances et des nouveautés pour donner la meilleure visibilité à votre marque.

Bulle d'Au vous accompagne et vous conseille dans : l'élaboration de vos problématiques, l'optimisation de votre budget, le choix de votre stratégie de communication et la sélection de vos outils.



Bulle d'Au vous apporte réactivité, écoute, professionnalisme et bonne humeur.



Mes compétences :

Assistante de communication

Chargé de projet

Chef de projet

Chef de publicité

Communication

Publicité