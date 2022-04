Aurélia LEGROS

Bonjour,



Assistante Sociale du personnel à Crédit Agricole SA, je travaille pour plusieurs entités du Groupe et sur différents sites en Ile de France.



C'est un investissement au quotidien et demande une rigueur personnelle pour répondre quotidiennement aux sollicitations des salariés, continuer à faire évoluer la perception de ce métier et rester au courant des dernières évolutions sociales.



Communiquer, faire connaitre et faire évoluer l'image de ce métier me tient très à coeur. La profession d'assistant social en entreprise est souvent méconnue. Il ne tient qu'à nous de montrer ce que l'on peut apporter.



Mes compétences :

A L'ECOUTE

Ecoute

Ecoute empathique

Empathique

Ressources humaines

Droit social

Management