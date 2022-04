Aurélia LEROUX

Expérience de plus de 15 ans dans la communication au sein du secteur socio-économique. Diplômée d'un troisième cycle en communication et nouvelles technologies et de Sciences-Po Paris en sociologie de l'entreprise et stratégie de changement.

Expertise en communication interne et externe, en sociologie et accompagnement du changement,

conseil stratégique, management d'équipe, gestion de crise, stratégie d'image, e-reputation, relations publiques, relations presse, évènementiel, prise de parole en public.



Mes compétences :

Sociologie des organisations

Rédactionnelles et relationelles

Relations Presse et Publiques

Études marketing

Sociologie

Communication de crise

Gestion de projet

Prise de parole en public

Conduite du changement

Management

Logement social

communication

évènementiel