Fabienne LE HOUEROU est chercheur au CNRS en Histoire contemporaine affectée à l’IREMAM (Aix-en-Provence). Spécialiste de la vallée du Nil région sur laquelle elle a publié de nombreux ouvrages et réalisé des films documentaires. Ses travaux portent sur les migrations forcées et volontaires de l’époque coloniale à nos jours. Depuis sa thèse sur « L’aventure fasciste en Ethiopie 1936-1941 », elle associe à ses écrits des films sur ses enquêtes scientifiques. Cet intérêt méthodologique pour la valeur heuristique des images se traduit également par une activité éditoriale avec la direction de la revue « Science and Video » (300 000 connections). Elle anime également une collection aux éditions L’Harmattan, « Mondes en Mouvements» qui publie des travaux sur la thématique « Des Mobilités coloniales et postcoloniales ». Elle dirige également une collection pour Bentham books sur « Histoire des Relations Internationales Contemporaines » ; thématique sur laquelle elle donne un cours à L’Institut d’Etudes Politiques d’Aix-en-Provence sur « History of International Relations and Humanitarian Crises». Habilitée à Diriger des Recherches, depuis 2007, elle encadre sept doctorants inscrits à l’Université de Provence et à l’IREMAM. Son activité est tournée vers l’international et elle donne régulièrement des cours à l’étranger (Egypte, USA, Inde).Tournée vers la pluridisciplinarité et l’innovation elle a reçu, en avril 2011, le 3 eme prix de la diffusion Scientifique 2011 du 9eme Festival des Sciences et Technologies. Et en 2012 le prix académique des Jeux Floraux pour l’ouvrage « Quartier 4 et demi ». L’ensemble des activités peuvent être consultées sur son website et blogArray.



Mes compétences :

Cinéaste