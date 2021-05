Pascal BREUILLES

Depuis 2008: Directeur de Recherche, Directeur adjoint scientifique au Partenariat industriel et international à la Direction de l'Institut de Chimie du CNRS. Correspondant Intelligence Économique en Chimie auprès du Directeur de la Sureté du CNRS.

2004-2007: Directeur des études de l’École Européenne de Chimie, Polymères et Matériaux de Strasbourg (ECPM) et Chef des travaux pratiques de Chimie organique.

1990-2003: Chargé de Recherche au CNRS en "Chimie du vivant et pour le vivant". Chimiste organicien de synthèse (synthèse totale de produits naturels d'intérêt biologique et thérapeutique: Pristinamycine, Crocacines, etc...), Habilitation à Diriger des Recherches (HDR) en 2002 sur la "Synthèse asymétrique de composés antibiotiques et antifongiques".

Post-doctorat à la Faculté de Pharmacie de Montpellier sur la "Synthèse de leucotriènes (inflammation, asthme)".

Service militaire au Centre de Recherches du Service de Santé des Armées (CRSSA La Tronche- Grenoble). Officier de réserve.

Thèse de doctorat au Laboratoire de Chimie de l’École Normale Supérieure de Paris sur la "Synthèse de composés 1-4 dicarbonylés".

Licence de Biochimie et Chimie et Master de Recherche (M2) en Chimie Organique à L'Université Pierre et Marie Curie (Paris 6).

