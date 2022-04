Karine CHARTON

Je gère différents projets pour lesquels la finalité est de proposer la meilleure thérapie possible pour certaines myopathies et notamment les myopathies des ceintures.

Mon rôle en tant que Chargée de R&D consiste à développer des approches thérapeutiques innovantes à un stade préclinique – phase 1 pour les dystrophies musculaires par thérapie génique et/ou pharmacologique au niveau cellulaire et animal. Je suis passionnée par la biologie moléculaire, la génétique ; J’ai eu l’opportunité d’adapter et mettre en œuvre de nombreuses technologies en maintenant une veille scientifique, technique et concurrentielle.

Je réalise mes tests précliniques thérapeutiques in vitro ou in vivo (expérimentation animale de niveau 1). Je construis des modèles animaux correspondant aux pathologies étudiées et les phénotype. Je travaille depuis quelques temps sur la génération de modèles murins de variants ARN. J’ai donc de solides compétences en physiologie animale (murine) et humaine.

J’utilise principalement les vecteurs viraux de type AAV. Une partie de mon travail nécessite de réguler l’expression des transgènes (miRNA, modification AAV…). J’ai une très bonne connaissance de la régulation des gènes (promoteurs, épissages, ARN, épigénétique…).

J’anime et j’encadre une équipe de techniciens, stagiaires et doctorants, conçois, planifie, délègue et analyse les expérimentations, coordonne les collaborations nationales/internationales. Travaille avec les plateformes internes/externes et prestataires, réalise les rapports stratégique et opérationnel. Tous ces projets ont aboutit ou sont en cours de publications et/ou brevet et présentés en congrès nationaux/internationaux.

J’aime m’investir dans l’organisation d’évènements à portée scientifiques et aider à la formation d es jeunes chercheurs (congrès international EMBO, journée biotechno Paris, formations jeunes chercheurs, programme scientifique ou de formation, logistique).





Mes compétences :

Biologie

Génétique

Recherche scientifique

Gestion de projet

Formation

Recherche