Le chiffre 4 m’a toujours porté Bonheur…



Je me marie en 2004, conclus la même année un diplôme en psychologie sociale et crée Quatre Épices, mon cabinet de Conseil et de Formation dédié à l’expérience client.



Passionné depuis toujours par le théâtre - j’ai été acteur et metteur en scène pendant douze ans - et les parfums - une sensibilité particulière… depuis l’enfance - j’ai intégré ces deux univers dans ma pédagogie pour développer une méthode fondée sur l’improvisation théâtrale et la communication sensorielle.



Aujourd’hui, j’interviens à différents niveaux de l’entreprise pour des missions de conseil, de coaching individuel, de formation ou pour des conférences.

J’ai récemment publié « L’Enchantement du Client » préfacé par Alain Ducasse avec qui je collabore depuis une dizaine d’années.



Extrait de "L'Enchantement du Client"

« Je suis un idéaliste ! Je crois très sincèrement qu’un accueil chaleureux est contagieux. Qu’enchanter sa journée permet d’enchanter celle des autres. Que la personne enchantée en enchantera une autre qui en enchantera une autre. Que nous avons tous une responsabilité dans la chaîne des relations humaines.

Mais je suis un idéaliste réaliste. Pour ma part, ce fameux « effet waouh » mérite un véritable décryptage. Ce livre est aussi pour moi l’opportunité de communiquer l’enchantement que me fait vivre mon métier.

Depuis bientôt une vingtaine d’années mon activité de consultant m’a amené à explorer ce savoir-faire partout à travers le monde. Il est temps de partager avec le grand public mon expérience de conseil, ma conception de la vente et derrière cela ma croyance profonde : si nos relations commerciales sont rechargées en humanité, elles rejailliront positivement sur nos relations sociales. »



Pour faire plus ample connaissance, n’hésitez pas à me contacter : alexandre.dubarry@quatrepices.com



www.quatrepices.com



Vous pouvez également déclencher l’effet papillon en visionnant cette vidéo :

https://youtu.be/TCqWk8yUFhQ



Mes compétences :

Consultant

Auteur

Conférencier