Cyril DUGUE

Mes différentes expériences professionnelles m’ont apporté 3 valeurs : « l’esprit de service, l’esprit d’équipe et l’esprit de progrès ».



Le plaisir que je prend dans l’univers des services est double : D’abord, manager et faire progresser les équipes ; Ensuite, apporter de la valeur au client. Mon modèle économique est « la croissance ».



Depuis 1999, je suis en perpétuel contact avec le marché de l’immobilier où j’ai découvert sur celui-ci, des acteurs (propriétaire, promoteur, gestionnaire, …), des entreprises et des hommes enrichissants sachant partager leur passion, leur culture, leurs expériences et leur savoir-faire sur l’immobilier et les services.



Par ailleurs, je suis un grand amateur de cuisine et j’adore partager un bon repas ainsi qu’une bonne bouteille avec les amis, les clients, …



Une grande passion m’anime, « La magie » … Je suis tombé dans la bain assez tard mais je n’arrive plus à me passer de ce sublime art. Je trouve également un peu de temps pour exercer une nouvelle passion, le golf, un sport qui permet de se vider la tête après quelques journées bien remplies.



Mes compétences :

Management

oenologie

Développement commercial

cuisine

développement

Services

Formation

Communication

Conseil

restauration

manager

valorisation

Coaching

Marketing

golf

Ressources humaines

Accompagnement

multiservice

immobilier

concetion des espaces de travail et de vie en entr