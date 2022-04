Aurélia LONGE

Je suis infirmière depuis Novembre 2006.

Après quelques années à chercher ma voix professionnelle, je l'ai trouvé en Santé au travail.

Je m'y sens plus que jamais utile et épanouie. Le travail en équipe y étant extrêmement important cela me permet d'apprendre de chacun et à chaque instant.



Mes compétences :

Gestion de planning de visite

Réalisation d'examens complémentaires

Gestions des urgences médicales

Secourisme

Formation

Gestion de projet

Analyser écouter réfléchir agir

Adaptabilité

Entretiens professionnels

Classement

Electrocardiogram