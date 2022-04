Aurelia LOTZ

Diplômée d'un Master 2 en Sociologie et Anthropologie : Culture, Migration, Politique; spécialité Politique Culturelle , j'ai au cours de mes expériences professionnelles et personnelles acquis une spécialisation dans le domaine associatif tournée notamment vers la gestion et l'organisation de projets;





Mes compétences :

ONG

Communication

Chargée de projet

International

Afrique

Internet

Voyages

budgets

Microsoft Windows

Microsoft Office

Apple Mac

Adobe Photoshop

Adobe Indesign

Management interculturel