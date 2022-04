Aurélia MACCURY

Diplômée d'un Master en Management de Kedge Business School (anciennement Euromed Marseille) et d'un Mastère Spécialisé en Audit et Conseil de l'ESCP Europe, j'ai notamment étudié au cours de ma formation, la comptabilité générale et analytique, l'audit financier ainsi que la finance d'entreprise.

Mes premières expériences professionnelles en tant que chef de projet junior (stage de six mois au siège des Nations Unies et apprentissage d'un an chez IBM France) m'ont permis à la fois de développer des compétences en management de projets et en études de marchés, et de devenir bilingue en anglais. J'ai ensuite décidé d'orienter ma carrière vers l'audit financier en intégrant le Mastère Spécialisé de l'ESCP Europe puis en rejoignant le cabinet KPMG en qualité d'auditrice financière.

Au sein de ce cabinet, j'ai eu l'occasion d'effectuer de nombreuses missions d'audit légal et contractuel pour un large panel d'entreprises allant de groupes internationaux consolidés du CAC40 (Veolia Environnement, Eiffage) à de moyennes entreprises régionales (Onet, Daltys).

L'ensemble de ce parcours m'a permis d'acquérir une expertise métier en analyse financière, audit et contrôle de gestion. J'ai, qui plus est, développé une forte capacité d'adaptation et de travail au sein dans un environnement multiculturel, un esprit d'équipe et de leadership ainsi qu'une faculté à travailler efficacement avec des deadlines serrées.





Mes compétences :

Informatique

Market studies

Marketing

Audit

Consolidation

Gestion de projet