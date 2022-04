Aurelia MALLET

........... HOMMES ET FEMMES, VOTRE CORPS EST VOTRE PLUS BEAU BIJOU ...........

.................... VOUS DEVEZ LE DORLOTER ET LUI OFFRIR LE MEILLEUR .......................





Masseuse depuis quelques années déjà, je mélange plusieurs techniques (chinoises, ayurvédiques, thaïlandaises, suédoises) selon les nécessités de chacun. Massage à l'huile et huile essentielle adaptée aux besoins.

J'interviens à domicile, aussi chez moi et dans les spas.

Je vous accueille dans une ambiance zen ou je recrée chez vous l’atmosphère chaleureuse et propice à la relaxation.



......DETENDEZ-VOUS JE M ' OCCUPE DE TOUT .......



Massages

Parce qu'il est essentiel de prendre soin de vous, je propose toute une gamme de massage détente ou dynamique .. massage au chocolat( 45 mn de gourmandise), Massage Sayskia (45mn de relaxation et de détente musculaire), massage à la bougie (45mn de massage sensuel et reposant), Massage Abhyanga ( 1 heure de massage venu des indes et de la médecine Ayurvédique) ……



ESPACE HOMME

les hommes ne désirent pas seulement plaire, ils veulent dorénavant aussi se plaire, comme les femmes. Ils souhaitent surtout ne pas paraître fatigués, ou « has been »…

Il y a vingt-cinq ans, les hommes français ne représentaient que 5% des personnes consultant pour des soins esthétiques, aujourd’hui, 20% des demandes sont masculines.



Soins esthétiques

La beauté passe au Masculin, , Soins du visage et du corps, épilation, rituel hammam et gommage … soins du corps Je vous propose toute la gamme de soins , Soins du visage, massages, soins du corps, épilations, maquillages, beauté des mains …



Massages

Je vous propose une large gamme de massages relaxants ou dynamisants : Massage Sayskia (45mn de relaxation et de détente musculaire), Massage Abhyanga ( 1 heure de massage venu des indes et de la médecine Ayurvédique) , Massage Chi-Yang(1 heure 15 de massage énergétique Chinois rythmé d'étirements, de digitopression) …



Mes compétences :

Manual Therapy

Physical Therapy

Life Coaching

Hot stone massage

Relaxing massages

Therapeutic Massage

Wellness

Foot reflexology