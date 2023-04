Laura MALLET

Avec plus de 18 000 collaborateurs dans 17 pays, dont plus de 9 000 en France, et 1 500 millions d’euros de chiffre d’affaires, Gfi Informatique se place parmi les 10 premières ESN françaises. Le Groupe dispose de plus de 40 agences regroupées en France, offrant à ses clients un maillage géographique de premier ordre. Le Groupe est implanté en Europe, au Maroc, au Moyen Orient, et en Amérique du Sud.



La région Nord compte environ 1500 collaborateurs dont plus de 300 collaborateurs sur les métiers de la branche Infrastructure Services. Nous sommes en mesure de vous proposer de travailler en Front chez nos clients, dans nos centres de services ou en mode "centre de services" intégré chez le client.



Vous avez l'un des profils cités ci-dessous (H/F), venez nous rejoindre :



• Ingénieur réseaux / sécurité

• Intégrateur d'applications

• Administrateur système

• Chef de projet

• Chef de projet technique

• Architecte

• Ingénieur / Architecte système UNIX/Linux

• Ingénieur de production

• Administrateur / Ingénieur DEVOPS

• DBA

• Analyste d'exploitation

• Administrateur stockage et sauvegardes

• Ingénieur commercial

• Administrateur Webmethods / MQseries

• Expert/ingénieur poste de travail



Mes compétences :

Informatique

Infrastructure

Recrutement

System Center Configuration Manager 2007/2012

Sourcing

Formation