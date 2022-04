Aurelia MARINO-LETELLIER

Avec près de 10 années d'expérience en France et à l'étranger, j'ai pu acquérir des compétences dans la gestion de la communication interne/RH, B to C et des relations presse.

Ces compétences s'appuient sur :

- > L'élaboration de plans de communication

- > La conception et le suivi du déploiement d'outils de communication + événementiel

- > La création de journaux d'entreprise

- > Le rédactionnel (communiqués et dossiers de presse, presse interne, modules de formations, livrets d'accueil...)

- > Le pilotage de prestataires (agences, photographes, cameramen, imprimeurs...)

- > Suivi budgétaire et de la chaîne graphique



Mes compétences :

Rédactionnel