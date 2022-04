Aurélia METAY

Mes compétences:



SITES ET SOLS POLLUES

Réalisation de l’ensemble des études selon la norme NF X 31-620-2



GEOLOGIE / GEOTECHNIQUE

Expertise, élaboration de synthèse, reconnaissance des terrains, coupe géologique, étude du risque de liquéfaction, interprétation d’essais géotechniques/sondage/carte, évaluation des tassements, comportement des digues par rapport au risque d’érosion.



HYDROGEOLOGIE

Elaboration de synthèses, calculs des temps de transfert d’une pollution, construction et interprétation de carte piézométrique, prise de mesures de débits/pH/conductivité/relevés piézométriques.

Mise en place de réseaux de surveillance, synthèse de données sur la qualité des eaux souterraines et élaboration de cartes de synthèses.



TERRAIN

Sécurité chantier, DICT, Plan de prévention, surveillance chantier

Diagnostic de pollution sur site (interprétation des carottes), Etude d’un cours d’eau et de son bassin versant. Prélèvements de sol, d’eau et d’air.

AMO ,supervision de chantier de dépollution, contrôle parois / fonds de fouilles.



CARTOGRAPHIE

Arcview, Mapinfo et Surfer.



REGLEMENTATION

Connaissance des principaux textes applicables pour les domaines de compétences ci-dessus.

Rédaction de dossier de cessation d’activité