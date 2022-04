Aurélia MORI

RESPONSABLE MARKETING OPERATIONNEL

MTV NETWORKS BRAND SOLUTIONS



Pilotage de la conception et de la production des opérations spéciales de la régie publicitaire :

- Management de stagiaires

- Élaboration et mise en place d’outils de pilotage

- Elaboration de recommandations d’opérations cross pour les annonceurs et agences : dispositifs télé, web,reseaux sociaux, évènementiels en co-branding,

- Elaboration et mise en place d’offres commerciales : évènements, packs...

- Suivi opérationnel des projets (mise en place des opérations, suivi juridique, gestion)

- Gestion des relations avec les différentes entités du groupe (TV, web , marketing)

- pilotage des productions TV



Mes compétences :

Cross Media

Evénementiel

Marketing

Média

opérations spéciales