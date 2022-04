Aurélia MOSKOWICZ

Juriste d’expérience, aujourd'hui spécialisée en Immobilier-Construction-Urbanisme et Développement Durable.



Mes compétences polyvalentes et transversales me permettent de m'adapter à tous types de structures et de projets:



- Evaluation et appréciation des risques

- Elaboration, communication et suivi de procédures opérationnelles et fonctionnelles

- Instruction et sécurisation de projets, actes et documents

- Gestion de contentieux

- Expertise et conseils sur points juridiques ciblés

- Analyse/Synthèse de l'information

- Planification et gestion de l’activité quotidienne

- Veille juridique et technique



Mes compétences :

Droit des sociétés

Environnement

Droit de la construction

Droit immobilier

Contentieux

Urbanisme

Droit des contrats