Diplômée d'un Master 2 en journalisme de sport à l'École Supérieure de Journalisme de Paris, j'ai bénéficié d'une formation articulée autour d'un enseignement pratique, tant en presse écrite qu'en web, télévision et radio. Une formation renforcée par plusieurs stages chez Orange Sport, Média 365 et pour le Vendée Globe 2012-2013, ainsi que par mes premières expériences professionnelles lors de la Mini Transat 2013 et du Tour de France à la Voile 2014.



Aurélia MOURAUD - Journaliste de sport

TV / RADIO / PRESSE ECRITE / WEB

Tournage, Desk, Présentation, Rédaction





Mes compétences :

Rédaction

Montage vidéo

Prise de vue vidéo