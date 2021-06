Prête à relever de nouveaux challenges!

Assistante de direction de la Classe IMOCA depuis février 2014, Administration générale / Coordination de la communication & Team Liaison depuis 2017, je suis avant tout passionnée par la voile sportive, et je souhaiterai élargir mon champ d'action afin de pouvoir apporter mes compétences logistiques, linguistiques et administratives.



Etant moi-même ancienne sportive de haut niveau voile, cela m'a permis d'acquérir les compétences techniques attendues pour mon poste actuel beaucoup plus facilement, et ayant un bac +5 en commerce et management international j'ai pu également mettre mon anglais entre autre au service de la classe pour plus de liens avec les teams étrangers et ainsi faciliter les échanges.



Retrouvez mon CV à l'adresse ci-dessous:



http://www.marineletexier.com/





Marine Le Texier

0664450256

ltkmarine@gmail.com



Mes compétences :

Communication

Commerce

Marketing

Management

E-communication

E-pub

E commerce

Community management

Commerce international

Informatique

Digital marketing

MBA Management & International Business

Publicité

Logistique

Import/export

E-reputation

E-Marketing

Photographe

Polyglote

Manager d'événements sportifs

Communication, Marketing & RP

Evènementiel Nautique

Chef de projet Evènementiel Nautique

E-commerce

Webmarketing

MBA