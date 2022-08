Carl STREISSEL

Courtier en crédit professionnel chez ProFidem, notre cabinet couvre l'intégralité du Morbihan et de le Loire Atlantique. Nous élaborons et structurons les dossiers de financement de nos clients, présentation du dossier à nos partenaires bancaires.



Nous intervenons de façon générale dans l'intégralité des demandes de financements pour les professionnels, création d'entreprise, rachat de fond de commerce, immobilier professionnel, parts sociales, ...



Nous présentons de nombreux avantages:

- Gain de temps certain pour le professionnel

- Présentation du dossier dans plusieurs banques

- Optimisation de l'offre bancaire

- Montage et présentation solide du dossier

- Un seul interlocuteur

- Nous construisons un prévisionnel bancaire et un plan de financement



Nos compétences :

Finance d'entreprise

Courtage

LBO

Finance

Crédit-bail

Création d'entreprise