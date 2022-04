Aurélia NELET

Expérience marketing dans le domaine de la grande distribution dans divers secteurs.

Désir d'évoluer dans une entreprise dynamique et innovante.



Voici mes domaines d’intervention :

► Gestion de projet

► Reporting marketing sur une catégorie

► Analyse catégorielle : performances, rentabilité et couverture d’unité de besoin

► Lancement produit : saisir les opportunités de marché et dérouler un plan de développement



Les challenges, le relationnel ainsi que les résultats sont les mots clefs de ma motivation.



Mes compétences :

Pack office

Marketing

Gestion de projet

Vente

Communication